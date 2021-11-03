Власти Кубани сообщили, что новый мост между Адыгеей и Краснодарским краем готов на 50%

КРАСНОДАР, 3 ноября /ТАСС/. Готовность нового моста через реку Кубань, соединяющего территорию Краснодарского края и Республики Адыгея, составляет 50%. Об этом в Telegram-канале в среду сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В июле вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе осмотра объекта поручил завершить его на год раньше запланированного срока - в ноябре 2023 года. Сообщалось, что сроки финансирования будут ускорены. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Краснодарскому краю 300 млн рублей на продолжение строительства нового моста.

"Прислали свежие фотографии Яблоновского моста. Сейчас его техническая готовность - 50%", - говорится в сообщении главы Краснодарского края.

Новый Яблоновский мост строят вблизи от действующего - он станет продолжением улицы Захарова в Краснодаре. Длина сооружения составит 400 м, мост будет иметь по две полосы в каждом из направлений, тротуар и велосипедную дорожку.

Существующий Яблоновский мост соединяет территорию Тахтамукайского района Адыгеи и Краснодара. В связи с активным жилым строительством в районе административной границы между Краснодарским краем и Адыгеей увеличилась транспортная нагрузка на данный участок, мост является одной из магистралей, через которую осуществляется выезд из Краснодара на трассу, ведущую к Черному морю. В июле 2019 года власти Краснодара ограничили движение грузового транспорта по мосту из-за ухудшения его технического состояния.