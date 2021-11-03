Полярная ночь началась на самой северной территории России - Земле Франца-Иосифа

АРХАНГЕЛЬСК, 3 ноября. /ТАСС/. Полярная ночь началась в среду на архипелаге Земля Франца-Иосифа, который является самой северной территорией России, здесь она продлится 133 дня, рассказал ТАСС советник директора национального парка "Русская Арктика" Виктор Кузнецов.

"Полярная ночь началась по всему архипелагу Земля Франца-Иосифа, здесь ее продолжительность 133 суток - дольше всего в России", - сказал Кузнецов.

Самый северный остров архипелага - остров Рудольфа находится от Северного полюса на расстоянии примерно 900 км, или 8 градусов 51 минута. На Северном полюсе полярная ночь длится 176 суток.

Сейчас на Земле Франца-Иосифа работают два сотрудника национального парка. Они с марта находятся на острове Земля Александры, где располагается "Омега" - круглогодичная база "Русской Арктики".

"В ближайшее время планируется смена полярников", - добавил собеседник агентства.

Как рассказал директор нацпарка Александр Кирилов, на архипелаге сейчас минус 2-4 градуса, юго-восточный ветер 10 м/c. "Погода хорошая, - добавил он. - Но облачность 10 баллов, сплошные облака".

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.