Гагаринскую тропу создали на родине первого космонавта под Смоленском

ТАСС, 3 ноября. Объединенный мемориальный музей Ю. А. Гагарина разработал маршрут по местам, связанным с воспоминаниями первого на Земле космонавта о детстве в деревне Клушино Смоленской области. Об этом сообщил в среду ТАСС директор музея Сергей Есипов.

"Мы восстановили маршрут, по которому бегал Гагарин от родительского дома до родника на окраине леса, а также воссоздали вдоль него естественную природную среду, Гагаринский луг", - сказал Есипов.

По его словам, новая музейная тропа проходит через родительский дом с обновленным фасадом здания. Первыми по тропе прошли родственники космонавта, которые приехали в Клушино из разных городов России и Минска. Планируется, что для маршрута восстановят мельницу и мастерскую, в которой отец учил Гагарина столярному делу. "В этом году мы провели шесть событийных мероприятий из цикла "Один день с Гагариным", в следующем их будет 12. Мы предлагаем пережить события одного дня, которые с ним происходили, например, когда он приехал на родину после того, как стал космонавтом", - добавил Есипов.

С 1988 года в Гагаринском районе работает большой музейный комплекс, который включает музей первого полета человека в космос, Дом-музей детских лет Ю. А. Гагарина, Дом-музей школьных лет Ю. А. Гагарина, Дом-музей родителей Ю. А. Гагарина, Дом космонавтов, а также историко-художественный музей и интерактивную экспозицию "Изба-чайная". 13 апреля 2021 года мемориальный комплекс получил федеральный статус.