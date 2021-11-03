Пять бельгийских овчарок пополнили ряды "сотрудников" кинологической службы Домодедово

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Пять бельгийских овчарок пополнили ряды четвероногих "сотрудников" кинологической службы московского аэропорта Домодедово, где им предстоит патрулировать территорию и обследовать обнаруженные бесхозные предметы. Об этом сообщили в среду в пресс-службе воздушной гавани.

"В настоящее время овчарки, имеющие клички Бэри, Рэси, Рианна, Рикена и Айза, проходят несколько стадий обучения, после чего приступят к полноценной службе", - рассказали в пресс-службе. В частности, щенков дрессируют и адаптируют к работе, прививая общие навыки поиска взрывчатых веществ, знакомят с запахами на имитаторах. "Затем кинологи вместе со своими подопечными в учебном заведении МВД РФ проходят военно-инженерную и тактическую подготовку для выполнения спецзадач", - пояснил собеседник агентства.

Не менее важен в данном процессе и вопрос социализации собак. Им нужно постепенно привыкнуть к большому количеству пассажиров, шуму аэропорта и гулу самолетов, изучить территорию. "После окончания обучения они сдают экзамен и уже после этого выходят на службу", - отметил, в свою очередь, руководитель кинологического подразделения аэропорта Дмитрий Нагорный.

В пресс-службе же напомнили, что всего на службе в Домодедово находятся 25 собак - немецкие и бельгийские овчарки, а также английские кокер-спаниели. "Ежедневно кинологи вместе со своими напарниками патрулируют территорию, обследуют бесхозные предметы, транспортные средства, воздушные суда, грузы", - сказали в пресс-службе. Также в течение рабочего дня специалисты кинологической службы следят за состоянием здоровья четвероногих "сотрудников", выгуливают их и вычесывают.