Школьникам в Коми могут продлить каникулы

СЫКТЫВКАР, 3 ноября. /ТАСС/. Школьникам в Республике Коми могут продлить осенние каникулы, такое решение будет приниматься в зависимости от решения регионального оперштаба о возможном продлении нерабочих дней. При этом перевод обучения на дистанционный формат не планируется, сообщила министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Якимова.

Ранее глава республики Владимир Уйба отмечал, что заседание регионального оперштаба запланировано на 6 ноября, на нем будет рассматриваться вопрос о возможном продлении нерабочих дней, объявленных в регионе, как и в целом по стране, с 30 октября по 7 ноября включительно. Окончательного решения на данный момент нет, оно будет приниматься в зависимости от эпидситуации в регионе, но в случае продления потребуются дополнительные средства из республиканского бюджета на компенсации вынужденно неработающим.

"Решение о продолжении каникул в школах будет приниматься в зависимости от решений республиканского оперативного штаба о продлении нерабочих дней. Техникумы и колледжи вправе сами принимать решение о продолжении удаленного обучения - реализация образовательных программ в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий соответствует требованиям закона "Об образовании в Российской Федерации", - сообщила Якимова на своей странице во "ВКонтакте".

При этом массовый перевод на дистанционное обучение не рассматривается, отметила министр. "Целенаправленная подготовка к повсеместному переходу на дистанционное обучение в Коми не планируется и не проводится. Более того, мы не рассматриваем даже сам вопрос общего перевода как школ, так и техникумов, колледжей на такую форму обучения", - написала Якимова.

По ее данным, образовательный процесс начался с 1 сентября в традиционном очном режиме для всех. В первой четверти имелись единичные случаи введения карантинных мероприятий в отдельных классах, группах, школах, техникумах в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на основании постановлений Роспотребнадзора. Временный переход на дистанционное обучение в этом случае был вынужденной мерой. По такой же схеме система образования будет работать и дальше. На сегодня 81% сотрудников образовательных учреждений привиты от коронавируса, сообщила министр.

На 3 ноября в Коми выявлено 80 117 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 390 заболевших. Выздоровел 69 721 человек, умерли 1 999. Завершили вакцинацию более 278 тыс. человек, или почти 48% взрослого населения региона, план по вакцинации выполнен на 55%.