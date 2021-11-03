На Кубани заполняемость реанимаций пациентами с ковидом возросла более чем на 65%

КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/. Количество пациентов с ковидом в Краснодарском крае, которые находятся в реанимации, превышает 500 человек, при том, что годом ранее, в ноябре 2020 года, их число достигало порядка 300 человек, заявила журналистам в среду вице-губернатор региона Анна Минькова.

"Если в начале ноября прошлого года у нас в реанимации находились порядка 300 человек, и средний возраст пациентов составлял 79 лет, то сегодня - более 500 человек в возрасте от 62 лет. Это колоссальная нагрузка на систему здравоохранения. Наши медики работают на пределе своих возможностей", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова Миньковой.

Вице-губернатор Краснодарского края также отмечает, что на Кубани фиксируют рост заражения коронавирусом и среди молодежи, причем 93% попадающих в медучреждения молодых людей не привиты. По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, каждый четвертый вызов скорой помощи в регионе из 7 тыс. вызовов в день приходится на пациентов с подозрением на ковид, в поликлиниках принимают до 50 пациентов в смену.

По данным оперативного штаба региона, за сутки в крае выявлены 286 случаев заражения коронавирусом, всего за время пандемии подтвердили 82 385 случаев, 58 522 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, зафиксированы 7 508 летальных исходов, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 99 пациентов, на ЭКМО - пять.