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Пандемия COVID-19

Путин на этой неделе не планирует встреч по теме пандемии

В Кремле напомнили, что по этому направлению активно работает правительство, регулярные заседания проводят правительственный штаб, координационный совет

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на этой неделе не планирует проводить специальные мероприятия по тематике коронавируса, но правительство активно работает по этим вопросам и представляет ему доклады. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Специальных каких-то мероприятий не запланировано на этой неделе", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидаются ли у Путина встречи по теме борьбы с ковидом на фоне всплеска заболеваемости.

Представитель Кремля напомнил о том, что по этому направлению активно работает правительство, регулярные заседания проводят правительственный штаб, координационный совет. "Ну и потом уже скоординированные и синхронизированные мнения докладываются президенту", - отметил Песков.

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Путин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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