Победители конкурса "СтудАктив" создадут современные комнаты для досуга и учебы студентов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Представители 10 регионов России стали победителями конкурса проектов по созданию студенческих пространств в общежитиях высших и средних специальных учебных заведений. Организатором мероприятия выступило движение "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР). Об этом сообщает в среду пресс-служба общественной организации.

"Из 73 проектов преображения студпространств эксперты выбрали 10 победителей. Ими стали представители Амурской, Владимирской, Оренбургской, Пензенской, Свердловской, Саратовской областей, Ставропольского края, а также Татарстана, Хакасии и Чувашии. В 10 студенческих общежитиях появятся современные комнаты для досуга и учебы", - говорится в сообщении.

В МГЕР отмечают, что одним из условий конкурса было создание видеоролика, в котором участники рассказывают о неэксплуатируемых помещениях в своих общежитиях и раскрывают предложения по их модернизации.

"Создание комфортных условий для развития студентов - один из наших приоритетов. Аналогичный пилотный проект ранее был успешно реализован в Свердловской области. В конкурсе участники могли проявить проектные навыки, навыки презентации и создать концепт такого пространства, которое нужно именно им в соответствии с их профилем обучения", - приводит слова председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова пресс-служба движения.

Федеральный конкурс "СтудАктив" по созданию проектов оснащения комнат общего пользования в общежитиях стартовал в сентябре 2021 года. Активисты "Молодой гвардии" презентовали событие в вузах и ссузах в 61 регионе страны.