Проект из КБР по вовлечению детей в научную деятельность получил грант форума "Машук"

НАЛЬЧИК, 3 ноября. /ТАСС/. Проект "Молодежная медико-биологическая школа равных возможностей "Адаптол" по вовлечению школьников в научно-исследовательскую деятельность выиграл грант Северо-Кавказского молодежного форума "Машук". Школа начнет работать летом 2022 года, рассказал ТАСС автор проекта, магистр Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) Руслан Жидков.

Проект будет реализовываться в три этапа, в декабре 2021 года намечается закупка специализированного оборудования, далее планируется обучение студентов профильных направлений и непосредственно работа с учащимися по предварительному договору со школами. Размер гранта равен 490 тыс. рублей.

"В рамках проекта мы планируем мастер-классы, профессиональные клубы, обучающие семинары для школьников 8-11 класса. На профессиональном оборудовании они смогут проводить медико-биологические исследования общего плана (кардиология, нервно-психические исследования, микро-биологические исследования, общий профиль)", - рассказал Жидков.

Также детей повезут в два крупнейших образовательных центра в Нальчике - эколого-биологический и центр поддержки одаренных детей "Антарес". "Нашу школу сможет посетить любой желающий, мы создадим такие условия, при которых дети будут иметь возможность своими руками проводить исследования, определенные манипуляции на профессиональном оборудовании, будем работать в КБГУ со студентами, привлечем не профессиональных учителей, а студентов по принципу студент - школьнику", - добавил он, отметив, что это может пробудить интерес детей к профессии, исследовательской работе. Для работы выбраны направления - "Биология", "Лечебное дело", "Педиатрия".

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года. В 2020 году он впервые прошел в дистанционном формате и собрал почти 4 тыс. человек из большинства регионов России.