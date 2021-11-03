Премьер Индии потребовал проводить кампанию по вакцинации "от двери к двери"

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в среду, что кампанию по вакцинации населения против COVID-19 необходимо проводить "от двери к двери", и потребовал от глав округов с низким уровнем вакцинации найти инновационные способы активизации прививочной кампании.

"До сих пор вы работали над тем, чтобы люди приходили в центры вакцинации. Теперь вакцины должны быть доставлены до каждой двери, от двери к двери. Вы должны добраться до каждого дома", - сказал премьер, выступление которого транслировали индийские телеканалы.

Моди сделал это заявление, выступая на проведенной по видеосвязи встрече с главами магистратов тех округов страны, в которых отмечен низкий охват вакцинацией. Премьер призвал окружные власти воспользоваться помощью местных религиозных лидеров для распространения информации о вакцинах против COVID-19 и борьбы со слухами о вреде вакцин, которые циркулируют в окраинных районах страны. Премьер также потребовал обратить особое внимание на прививание второй дозой вакцины, поскольку во многих случаях люди считают, что одной дозы достаточно.

Во встрече участвовали представители магистратов более чем 40 округов из штатов Джаркханд, Манипур, Нагаленд, Аруначал-Прадеш, Махараштра, Мегхалая и некоторых других.

Вакцинация в Индии началась 16 января. Как сообщила в среду пресс-служба правительства, на вечер вторника в стране введено 1 072 541 626 доз вакцин против коронавирусной инфекции. Одну дозу препарата получили 736 108 324 граждан страны, 336 433 302 - получили обе дозы. Пока вакцинация проводится тремя препаратами - это вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca, которую выпускает Индийский институт сыворотки, препарат Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech, а также российская вакцина "Спутник V".