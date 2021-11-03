Опрос: только 5% россиян готовы платить за игровые приложения

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Игровые приложения широко востребованы пользователями современных цифровых устройств, однако платить за игровые сервисы готовы только 5% россиян. Такие данные содержатся в результатах опроса Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, опубликованном в среду.

Согласно приведенным данным, каждый второй (48%) из опрошенных пользователей интернета в возрасте от 14 лет и старше играл в игры, установленные на разных гаджетах, за последние к моменту опроса три месяца. Их востребованность сопоставима с мессенджерами и программами видео- и голосовой связи (50%). Около четверти (26%) опрошенных в возрасте от 60 лет и старше пользуются игровыми сервисами.

"Большинство ограничиваются бесплатными сервисами, только 5% опрошенных платят за подписку или покупают игры. Если в целом цифровой игровой контент примерно одинаково востребован как мужской, так и женской аудиторией, то в случае с платным сегментом в полной мере проявляются гендерные различия. Игроки мужского пола составляют 65% пользователей платных игровых сервисов", - говорится в сообщении.

Согласно данным ВШЭ, одним из факторов, обеспечивающих популярность видеоигр, является развитие и распространение новых технологий, которые придают игровому опыту максимальную реалистичность (виртуальная, смешанная, дополненная реальность).

"Потребность в социальном взаимодействии в условиях локдауна способствовала как росту игровой активности, так и увеличению количества зрителей киберспортивных соревнований. Например, чтобы заполнить эфирное время, освободившееся из-за отмены традиционных спортивных мероприятий, медиаигроки транслировали киберспортивные соревнования. По прогнозам Business Insider, аудитория подобных соревнований вырастет с 454 млн в 2019 году до 646 млн человек в 2023 году", - говорится в исследовании ВШЭ.

Популярность игровых турниров, наличие международных призовых фондов приводят к тому, что представители "цифровых" поколений рассматривают киберспорт как возможность построения профессиональной карьеры, а учебные заведения (в частности, расположенные в США Университет Шенандоа в Вирджинии, Колледж Беккера в Массачусетсе и Университет штата Огайо) предлагают специальные образовательные программы.