Актриса Моника Витти отмечает 90-летие

РИМ, 3 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянской актрисе Монике Витти в среду исполнилось 90 лет. Телеканалы страны подготовили к этой дате специальные ретроспективные показы, а также демонстрируют старые записи интервью.

Саму Витти публика не видела уже 20 лет, в 2001 году она начала вести затворнический образ жизни из-за серьезного заболевания. СМИ пишут, что актриса страдает болезнью Альцгеймера. Ее супруг - режиссер и фотограф Роберто Руссо - на протяжении многих лет охраняет ее жизнь от посторонних глаз, не допуская распространения слухов об актрисе даже в интернете.

Последний раз имя Витти публично звучало в 2011 году, когда в Италии прошла крупная женская манифестация против недостойного поведения мужчин - задолго до появления движения Me Too. Акт женской солидарности спровоцировал громкий сексуальный скандал, разразившийся вокруг занимавшего тогда пост премьер-министра Сильвио Берлускони, которого обвинили в том, что он пользовался услугами несовершеннолетних девушек по вызову. Моника Витти передала свое обращение через Анджелу Финоккьяро.

Два образа

Как отмечают местные обозреватели, Витти сумела создать яркий образ в коллективном сознании. Примечательно, что для российских и итальянских зрителей и кинофилов он разный. В России Витти больше известна по ролям в фильмах Микеланджело Антониони (1912-2007) из "трилогии отчуждения": "Приключение" (L'avventura, 1960), "Ночь" (La Notte, 1961) и "Затмение" (L'Esclisse, 1962). Затем она снялась у режиссера в его первой цветной картине "Красная пустыня" (Il deserto rosso, 1964), получившей "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. С Антониони Витти познакомилась вскоре после своего дебюта на экране в 1957 году, когда режиссер, с которым актрису связывали личные отношения, пригласил ее озвучивать персонажа Вирджинию в исполнении Дориан Грей в своем фильме "Крик" (Il grido, 1957), обратив внимание на ее хрипловатый и глубокий голос.

После сотрудничества с Антониони Витти сменила амплуа, и для итальянцев она в большей степени стала лицом лучших примеров классической итальянской комедии. Витти снималась у Марио Моничелли, Дино Ризи, Альберто Сорди, Этторе Сколы. К Антониони она вернулась в его экспериментальной работе для телевидения "Тайна Обервальда" (Il mistero di Oberwald, 1980) по пьесе Жана Кокто "Двуглавый орел". Последние роли актрисы были именно в телевизионных проектах.

Об актрисе

Начинала Витти с театральных подмостков. Она родилась в Риме. Ее настоящее имя - Мария Луиза Чечарелли. Свой псевдоним Витти взяла на основе фамилии своей матери - Виттилья. Выросла девочка на Сицилии, куда ее отец уехал работать еще до Второй мировой войны. В военные годы она разыгрывала сценки, чтобы отвлечь домашних от невзгод.

В 1953 году Витти окончила Национальную академию драматического искусства в Риме. Она была музой и для двух своих последующих спутников, оба фотографы и операторы. Карло Ди Пальма (1925-2004), в молодости работавший помощником оператора у Лукино Висконти и Роберто Росселлини, а затем оператором у Моничелли, Бернардо Бертолуччи, Синди Люмета, Вуди Аллена, дебютировал в качестве режиссера в фильме "Тереза - воровка" (Teresa la ladra, 1973) с Моникой Витти в главной роли. Подтолкнула она к режиссуре и Роберто Руссо, снявшись в его режиссерском дебюте "Флирт" (Flirt, 1983). За эту роль Витти удостоилась награды Берлинского кинофестиваля как лучшая актриса.

Успела Витти и сама себя попробовать в режиссуре, сняв в 1990 году единственный фильм по собственному сценарию - "Тайный скандал" (Scandolo segreto), в котором сама сыграла.

В 1995 году Витти получила "Золотого льва Святого Марка" в Венеции за вклад в кинематограф. Вскоре после этого она, вероятно, узнала о диагнозе.