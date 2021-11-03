Проживающие в районах природных пожаров в Якутии смогут пройти реабилитацию в центрах ФСС

ТАСС, 3 ноября. Жители Якутии, которые проживают в районах природных пожаров, смогут пройти специализированное санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах Фонда социального страхования (ФСС), расположенных в Тюмени, Владимирской и Московской областях. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минтруда.

"Граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания, проживающих в районах природных пожаров на территории Республики Саха (Якутия), направят на специализированное санаторно-курортное лечение. Оно будет впервые организовано для такой категории граждан", - рассказали в министерстве.

Инициативой предусматривается возможность финансового обеспечения лечения таких граждан в реабилитационных центрах ФСС, расположенных в Тюмени, Владимирской и Московской областях. "Предполагается, что до конца года специализированное санаторно-курортное лечение пройдут граждане из Республики Саха (Якутия), находящиеся на диспансерном учете и нуждающиеся в лечении. В общей сложности такое лечение смогут пройти 500 человек, которые отобраны Минздравом Якутии", - рассказали в Минтруде.

В министерстве напомнили, что ранее президент России Владимир Путин поручил направлять на специализированное санаторно-курортное лечение граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания, проживающих в районах природных пожаров.