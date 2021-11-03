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Специалисты не выявили в Новой Москве превышения концентрации вредных веществ

Состояние атмосферного воздуха на территории города находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Превышение концентрации вредных веществ в воздухе не выявили в Новой Москве после сообщений жителей о странном запахе. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Там напомнили, что после жалоб жителей и информации в СМИ о появлении тумана, сопровождающегося наличием запаха, незамедлительно был организован выезд специалистов филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" в Троицком и Новомосковском административном округе для отбора проб воздуха по адресам: поселение Сосенское, ул. Ясеневая, дом 6, и деревня Николо-Хованское, дом 80.

"По результатам исследований превышений предельно-допустимых концентраций содержания загрязняющих веществ (фенола, азота диоксида, взвешенных веществ, серы диоксида, формальдегида, сероводорода, бензола, сажи, углерода оксида, бензина, аммиака, азота оксида, метана, метилбензола, пыли неорганической с содержанием диоксида кремния) не выявлено", - говорится в сообщении.

Несмотря на неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению загрязняющих веществ в приземном слое, по результатам исследований воздуха, отобранного 2 ноября на 51 маршрутном посту на территории всех административных округов города Москвы, превышений предельно-допустимых концентраций содержания загрязняющих веществ зафиксировано не было. Состояние атмосферного воздуха на территории города находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве.

В ночь на 2 ноября Москву накрыл плотный туман. Образовавшийся в столице туман имеет естественный характер и возник в результате резкого охлаждения воздуха. Так же в ряде районов Московского региона ощущался запах гари. Днем во вторник туман частично рассеялся, однако к вечеру вновь сгустился. По данным Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС), верхняя граница московского тумана была ниже Останкинской телебашни, облака "покрывали" город на высоте 120 м.

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