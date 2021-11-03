Центры помощи детям в Северной Осетии получили гранты по 3,1 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 ноября. /ТАСС/. Два образовательных учреждения Северной Осетии стали обладателями грантов в размере 3,1 млн рублей в рамках нацпроекта "Образование" для оказания бесплатных услуг детям, имеющим проблемы со здоровьем, сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

"Гранты получили Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции и Комплексный реабилитационно-образовательный центр для детей с нарушениями слуха и зрения. В 2022 году они окажут по 10 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Услуги будут бесплатными", - говорится в сообщении.

Образовательные учреждения стали победителями конкурсного отбора на предоставление грантов в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Каждому из федерального бюджета будет выделено по 3,1 млн рублей, из республиканского бюджета - по 347,8 тыс. рублей.

Консультации окажут высококвалифицированные специалисты с большим стажем работы, психологи, логопеды, дефектологи, учителя начальных классов и юристы.

"С нами сотрудничает 34 специалиста. Спектр вопросов, с которыми обращаются родители, достаточно широкий. Например, всегда актуальна тема адаптации ребенка к школе или трудности подросткового возраста. Взрослым не всегда удается выстроить доверительные отношения с детьми, наши специалисты могут помочь и в этом вопросе. Перечень всех услуг доступен на нашем сайте", - рассказала директор Комплексного реабилитационно-образовательного центра для детей с нарушениями слуха и зрения Марина Карсанова.