Курганские власти уточнили, что рассматривают продление ограничений, но не нерабочих дней

ТАСС, 3 ноября. Власти Курганской области уточнили, что рассматривают возможность продления определенных ограничений в связи с коронавирусом, но не режима нерабочих дней в целом. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

Ранее губернатор области Вадим Шумков на вопрос ведущей в эфире телеканала "Россия-24" о продлении нерабочих дней после 7 ноября ответил: "Возможно, продлим еще на неделю", уточнив, что ограничения, введенные в Курганской области, "можно назвать нерабочими днями с натяжкой". Шумков отметил, что в регионе в основном не работают бюджетные учреждения, а также на дистанте со следующей недели будет работать образовательная сфера и ее сотрудники, предприятиям же даны рекомендации, в том числе по переводу на самоизоляцию людей старше 60 лет.

"Речь шла о возможном продлении определенных ограничений, а не режима нерабочих дней", - сообщили в правительстве, уточнив, что решение оперативного штаба по этому вопросу планируется озвучить в ближайшее время.

О ситуации в регионе

По данным регионального оперативного штаба, в Курганской области ежедневный прирост случаев коронавируса превысил 200, тогда как до начала июля он продолжительное время не превышал 100. Власти увеличили число ограничительных мер: с 13 октября была введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан, а с 25 октября - обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет. Также власти объявили о введении обязательной самоизоляции с 30 октября по 7 ноября для граждан, страдающих хроническими заболеваниями, кроме вакцинированных либо переболевших ковидом в течение последних 6 месяцев. С 18 октября ввели противоковидные фильтры для посетителей общественных мест.

Оперштаб области также принял решение о введении досрочных школьных каникул с 22 октября по 7 ноября. С 25 октября по 7 ноября решено перевести на дистанционный формат теоретические занятия для студентов колледжей и техникумов Кургана и Шадринска. С 8 по 14 ноября школьники уйдут на дистант, студенты вузов, колледжей и техникумов будут учиться с применением дистанционных технологий. С 25 октября организации в сфере общепита будут работать до 23:00 (21:00 мск).

С 30 октября по 7 ноября - на период нерабочих дней в регионе - приостанавливается проведение развлекательных мероприятий в кафе, ресторанах и других организациях общепита, а проведение банкетов, поминальных обедов будет возможно только при количестве посетителей не более 10. Полностью приостанавливается работа зон общественного питания в торговых и торгово-развлекательных центрах, проведение спектаклей и концертов, прием посетителей в учреждениях культуры, предоставление услуг дополнительного образования в офлайн-формате, проведение спортивных мероприятий и в помещениях, и на открытом воздухе.