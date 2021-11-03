Роспотребнадзор предложил увеличить в 1,5 раза норматив по охвату тестированием на ковид

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предложила увеличить норматив по охвату тестированием на коронавирус в России с 200 до 300 тестов в сутки на 100 тыс. человек в неделю. Проект постановления опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусматривается увеличение количества лабораторных исследований на COVID-19 с 200 на 100 тыс. населения до 300 на 100 тыс. населения среднесуточно за семь календарных дней любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством", - указано в документе.

В пояснительной записке уточняется, что увеличение охвата тестированием предложено в связи с тем, что эпидемическая обстановка в РФ и в мире в целом остается нестабильной.

"Реализация проектируемого изменения будет способствовать быстрому выявлению и недопущению распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции COVID-19, обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ на настоящем этапе", - отмечается в документе.