Дистанционное обучение школьников в Оренбурге завершат 8 ноября

ОРЕНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Школьники Оренбурга приступят к очным занятиям 8 и 9 ноября после осенних каникул и дистанционного обучения, введенного ранее из-за роста заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в среду вице-губернатор - министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram.

"С 8 [ноября] дети города Оренбурга выйдут на очное обучение полностью: школьники общеобразовательных школ и допобразование. Но будем детей в школы выпускать в течение двух дней: в понедельник это будут младшие школьники с первого по четвертый классы и одиннадцатые классы, а во вторник - с пятого по десятый класс. Это мера нами предпринята, чтобы сделать качественный врачебный контроль детей при начале очного обучения", - сказала она.

По словам министра, в школах создадут врачебные и фельдшерско-врачебные бригады, которые осмотрят каждого ребенка в первый день обучения. Савинова также предупредила родителей о необходимости оставить детей дома, если есть недомогание или признаки респираторной инфекции.

Учащихся с пятого по десятый класс школ Оренбурга перевели на удаленное обучение с 22 сентября по рекомендациям Роспотребнадзора из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, а также ОРВИ и гриппом. Мера продлялась до 24 октября, а затем начались осенние каникулы. В других крупных муниципальных образованиях региона также вводился дистанционный формат обучения, решения о его отмене в ближайшее время примут местные власти, добавила Савинова.

В Оренбургской области, согласно данным портала стопкоронавирус.рф на среду, выявлено 90 613 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 405 случаев за минувшие сутки. Выздоровел 77 241 человек, умерли 2 653 пациента.