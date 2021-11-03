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Пандемия COVID-19

Школьников в Челябинской области перевели на дистант с 8 по 14 ноября

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 112 311 случаев заражения коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Челябинской области, где с конца октября заражаемость коронавирусом впервые преодолела отметку в 500 зарегистрированных случаев в день, перевели всех школьников на дистанционный режим обучения с 8 по 14 ноября. Кроме того, на дистант уйдут учащиеся профессиональных образовательных организаций, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

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"С 8 ноября 2021 года по 14 ноября 2021 года общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования, организации дополнительного профессионального образования переходят на дистанционный режим реализации образовательных программ", - сказано в сообщении.

По данным областного Минздрава на 3 ноября, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 112 311 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели и выписаны из больницы 90 778 пациентов, 15 885 человек продолжают лечение. В регионе действуют ограничения: обязательный масочный режим, социальное дистанцирование, усиление санитарных правил, дезинфекции. Кроме того, посетители учреждений сферы услуг обязаны иметь при себе QR-код.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия COVID-19
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