В дагестанском городе Южно-Сухокумске ведется обновление сетей водоснабжения по нацпроекту

МАХАЧКАЛА, 3 ноября. /ТАСС/. Работы по замене сетей водоснабжения ведутся по федеральному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" в дагестанском городе Южно-Сухокумске. Планируется строительство и дополнительного резервуара на 3 тыс. кубометров, сообщает в среду пресс-служба городской администрации.

"В ГО "город Южно-Сухокумск" в рамках реализации национального проекта "Чистая вода" начались работы по замене сетей водоснабжения для обеспечения населения города постоянной качественной питьевой водой, что является важнейшим направлением социально-экономического развития. Также проводится подготовка основания под будущий дополнительный резервуар объемом 3 000 кубометров, следующим этапом является бурение артезианской скважины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе также по региональной программе "Мой Дагестан - мои дороги" начата укладка бордюров и асфальтирование нескольких улиц.

"По просьбам жителей города развозятся опорные столбы для электролиний с целью установки уличного освещения по ул. Строителей, Пионерская и Радужная", - добавили в администрации города.