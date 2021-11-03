Власти Югры рекомендуют предоставлять работающим дни отдыха после ревакцинации от ковида

ТАСС, 3 ноября. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) рекомендовали работодателям предоставлять сотрудникам дни отдыха не только после вакцинации от ковида, но и после ревакцинации. Об этом сообщил в ходе прямого эфира заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.

Рекомендация о предоставлении дней отдыха в день прохождения вакцинации и на следующий день в Югре была введена в июне 2021 года.

"[Есть] юридический акт, это постановление губернатора <...> от 14 июня текущего года. Там действительно рекомендовано работодателям предоставлять работнику дни отдыха в день вакцинации и следующий за ним. <...> Ревакцинация или повторная вакцинация, как она значится в медицинских документах, это тоже определенный вид вакцинации, поэтому тем, кто принял решение пройти повторную вакцинацию, работодатель имеет право предоставлять два дня отдыха - в день проведения вакцинации и следующий за ним", - сказал он.

С 11 октября в Югре введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, а с 25 октября в Югре начали действовать QR-коды в ряде муниципалитетов. С 8 ноября они будут введены во всех населенных пунктах. По состоянию на 3 ноября общее количество заразившихся в регионе превысило 82,6 тыс., выздоровели 76,8 тыс. человек.