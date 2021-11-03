Мишустин поздравил ректора и коллектив РАНХиГС со 100-летием вуза

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на встрече с ректором РАНХиГС Владимиром Мау поздравил его и коллектив учебного заведения со 100-летним юбилеем, который вуз отмечает в этом году.

"Уважаемый Владимир Александрович, хочу поздравить вас как ректора одного из известных вузов нашей страны с юбилеем. Сто лет назад был основан институт, который стал предшественником современной академии <…> Хочу поздравить от всей души также весь коллектив РАНХиГС", - сказал Мишустин.

Он отметил заслуги вуза в подготовке кадрового управленческого резерва. "Среди выпускников РАНХиГС и тех, кто проходил у вас подготовку, в том числе 11 членов правительства Российской Федерации и более половины губернаторов", - продолжил глава кабмина.

По его мнению, вуз серьезно занимается подготовкой как государственных служащих, так и экспертов, специалистов, и тех, кто работает в бизнесе.

Мишустин напомнил, что в этом году по поручению президента РФ стартовала программа "Приоритет-2030", и РАНХиГС также получил грант. Премьер попросил ректора рассказать, как будет выстроена работа по этому направлению.