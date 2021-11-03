В Северной Осетии на поддержку семей с детьми направили более 630 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 ноября. /ТАСС/. Более 630 млн рублей направлено в Северной Осетии на поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщается в среду на сайте главы и правительства республики со ссылкой на главу региона Сергея Меняйло.

"На поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет, российское правительство выделило дополнительные средства. Правительством республики с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 26 октября 2021 года подписано соглашение о выделении субсидии в сумме 631 млн рублей из федерального бюджета на осуществление выплат. Средства доведены до министерства 28 октября 2021 года. Выплаты уже начались", - приводятся слова Меняйло.

По его словам, для поддержки семей с детьми в период пандемии и вынужденных каникул также предусмотрены дежурные группы в детских садах.

"Большинство сотрудников работодатели действительно отправили по домам. Но не всех. Для тех, кто вынужден выходить на работу и у кого есть маленькие дети, предусмотрены дежурные группы в детских садах. Таким образом, родители могут спокойно продолжать выполнять служебные обязанности", - отметил глава региона.

В Северной Осетии с 26 октября по 7 ноября введены нерабочие дни. За работниками в период вынужденных каникул в полном объеме сохранена заработная плата.