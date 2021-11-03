Архангельск украсят к Новому году в стиле пряничного города

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Темы пряничного города и родины Снеговика обыграют в новогоднем украшении Архангельска, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в среду.

"Старая часть Архангельска, воссозданные исторические улицы будут оформлены в рамках концепции, которая называется "Пряничный город". Как есть тульские пряники, так есть северные пряники - козули. Это часть культуры Архангельской области <...>. Мы создаем условия для ярмарочных мероприятий, у нас будет очень интересный парк световых фигур, который мы построим, украсим красиво город, создав <...> рождественскую атмосферу", - сказал Цыбульский.

Козуля - силуэтный пряник из темного теста, раскрашенный глазурью, характерный для северной части Архангельской области. Раньше его специально выпекали перед Рождеством и Новым годом, сейчас - это визитная карточка региона.

Губернатор отметил, что в Архангельске активно развивается новогодний бренд "Архангельск - родина Снеговика". В городе работает штаб-квартира Снеговика, планируются новогодние программы с участием персонажа. "У нас есть штаб-квартира Снеговика, в этом году к декабрю там пройдут большие работы по благоустройству, по тематическим мероприятиям. <...> можно будет приехать и познакомиться с нашим Снеговиком, поучаствовать в различных интерактивных программах", - добавил он.

Цыбульский отметил, что пока непонятно, насколько массовыми могут быть мероприятия в регионе на Новый год. "Я не знаю, насколько мы сможем организовать массовые мероприятия с учетом ситуации с коронавирусом. Это вносит <...> необходимость говорить в сослагательном наклонении", - сказал он.