Более 150 новых автопавильонов установили на дорогах Подмосковья в 2021 году

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Более 150 новых автопавильонов для повышения комфорта ожидания общественного транспорта и безопасности пешеходов установили в 2021 году на региональных дорогах Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в среду.

"В этом году на региональных дорогах установили более 150 новых павильонов и обустроили новые посадочные площадки. Работы провели по просьбам жителей и в местах, где были необходимы остановки. Работы выполнили в более 20 городских округах", - приводятся слова главы министерства Алексея Гержика.

Новые павильоны типа "городской центр", "городской стандарт" и "межгород" поставили в Подольске, Клину, Раменском, Бронницах, Можайске, Серпухове, Ленинском округе, в Красногорске.

"Наибольший объем работ выполнен в Подольске, там заменили 47 павильонов, в том числе на ул. Беляевской, проспекте Ленина, Октябрьском проспекте, ул. Б. Серпуховская, Индустриальной, Кирова, Ленинградской. В Серебряных прудах поставили 8 павильонов, в Шатуре - 7, на Проспекте Ильича и Интернациональной улице. В Ленинском округе и Красногорске установили 6 павильонов, из них 4 - на Бесединском шоссе в пос. Развилка и 2 - на дороге "Волоколамское шоссе - Козино- Нефедьево", - уточняется в сообщении.

Также по просьбам жителей новые посадочные площадки и павильоны обустроили в д. Старниково Раменского округа и в районе ЖК "Высокие Жаворонки" в Одинцовском округе. Для безопасности жителей здесь также оборудовали пешеходные переходы и установили светофоры, подходы к остановкам сделали из тактильной плитки.

На региональных дорогах находится более 13 тыс. автобусных остановок. В 2018 году на территории Московской области прошло масштабное обновление автопавильонов, в этот период установили более 3,6 тыс. современных павильонов. Остановки в черте города выполнены из металлического каркаса и ударопрочного стекла, крыша защищает от солнца и осадков. Вне города автопавильоны выполнены из перфорированной металлической панели и металлического каркаса.