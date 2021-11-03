{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

План по вакцинации от коронавируса в Ненецком АО выполнили почти на 62%

Рост темпов вакцинации связан с введенными ограничениями

ТАСС, 3 ноября. План по вакцинации от коронавируса взрослого населения в Ненецком автономном округе (НАО) выполнен почти на 62%. Об этом сообщил в среду в эфире телеканала "Россия-24" глава региона Юрий Бездудный.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"У нас довольно высокие темпы вакцинации, [привились] почти 62% взрослого населения [от плана] без учета переболевших", - сказал губернатор.

Губернатор отметил, что темпы вакцинации за последние недели возросли в два-три раза. По его словам, это связано с введенными в Ненецком АО ограничительными мерами. С 29 октября в регионе действует система QR-кодов для посещения спортивных объектов, культурных организаций, кинотеатров, организаций дополнительного образования, кафе и ресторанов, салонов красоты. Обязательная вакцинация для ряда категорий граждан в НАО введена с 19 октября.

С начала пандемии в регионе выявлено 2 813 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки - 16 случаев. Выздоровели с начала пандемии 2 678 человек. В НАО зарегистрировано 63 летальных исхода. По состоянию на 3 ноября от коронавируса привились 18 278 человек, завершили вакцинацию, то есть привились двумя компонентами вакцины, 17 367 человек.

Теги
РоссияНенецкий автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Молния
В Крыму отменили требование предъявлять QR-коды при заселении в гостиницы
Изменения касаются пункта о том, что все совершеннолетние, заселяющиеся в гостиницы Крыма, не могут сделать этого " без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг"
Читать полностью