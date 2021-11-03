План по вакцинации от коронавируса в Ненецком АО выполнили почти на 62%

ТАСС, 3 ноября. План по вакцинации от коронавируса взрослого населения в Ненецком автономном округе (НАО) выполнен почти на 62%. Об этом сообщил в среду в эфире телеканала "Россия-24" глава региона Юрий Бездудный.

"У нас довольно высокие темпы вакцинации, [привились] почти 62% взрослого населения [от плана] без учета переболевших", - сказал губернатор.

Губернатор отметил, что темпы вакцинации за последние недели возросли в два-три раза. По его словам, это связано с введенными в Ненецком АО ограничительными мерами. С 29 октября в регионе действует система QR-кодов для посещения спортивных объектов, культурных организаций, кинотеатров, организаций дополнительного образования, кафе и ресторанов, салонов красоты. Обязательная вакцинация для ряда категорий граждан в НАО введена с 19 октября.

С начала пандемии в регионе выявлено 2 813 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки - 16 случаев. Выздоровели с начала пандемии 2 678 человек. В НАО зарегистрировано 63 летальных исхода. По состоянию на 3 ноября от коронавируса привились 18 278 человек, завершили вакцинацию, то есть привились двумя компонентами вакцины, 17 367 человек.