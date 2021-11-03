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В Северной Осетии планируют создать сеть школьных спортивных клубов

Совместный план создается Минспорта и Министерством образования

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии до 2024 года планируют создать сеть школьных спортивных клубов. Об этом сообщили в среду в Минспорта республики.

"В Северной Осетии реализуют план мероприятий по созданию сети школьных спортивных клубов на 2021 - 2024 годы. Совместный план создается Минспорта и Министерством образования Северной Осетии", - говорится в сообщении.

На первоначальном этапе планируется создание школьных спортивных лиг в игровых видах спорта - баскетболе, волейболе, футболе. Планируется включение школьных спортивных клубов в единый всероссийский реестр школьных спортклубов и их участие в соревнованиях, проводимых школьными спортивными лигами. Также запланировано участие обучающихся в сдаче нормативов испытаний ВФСК "Готов к труду и обороне".

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