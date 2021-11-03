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В Югре вузы и колледжи будут учиться на удаленке до 14 ноября

Индивидуально по письменному запросу родителей и законных представителей учеников обучение будет организовываться с применением дистанционных технологий и электронного обучения

ТАСС, 3 ноября. Вузы и колледжи в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) перейдут на дистанционное обучение до 14 ноября. Об этом сообщил в ходе прямого эфира на официальной странице правительства во "ВКонтакте" заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов в среду.

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"Студенты вузов и организации среднего профессионального образования до 14 ноября этого года включительно переведены на дистанционное обучение. Индивидуально по письменному запросу родителей и законных представителей учеников <...> обучение будет организовываться с применением дистанционных технологий и электронного обучения", - сказал он.

Ранее Югорский государственный университет (ЮГУ) принял решение оставить студентов на дистанционном обучении до 14 ноября.

С 11 октября в Югре введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, а с 25 октября в Югре начали действовать QR-коды в ряде муниципалитетов. С 8 ноября они будут введены во всех населенных пунктах. По состоянию на 3 ноября общее количество заразившихся в регионе превысило 82,6 тыс., выздоровели 76,8 тыс. человек.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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