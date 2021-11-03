Петербургский театр "Буфф" может лишиться QR-кода из-за нарушений санитарных норм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Комитет по культуре Санкт-Петербурга требует отозвать QR-код театра "Буфф" за нарушения эпидемиологических ограничений во время проведения спектакля "Примадонны", сообщили в среду в пресс-службе комитета.

"На входе у посетителей не проверяли температуру, не приняты меры по соблюдению социальной дистанции в фойе кассового зала, сотрудники не контролировали соблюдение масочного режима. Кроме того, в театре работал буфет, несмотря на запрет деятельности объектов общественного питания во время нерабочей недели", - говорится в сообщении.

Комитет по культуре уже подготовил обращение в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Театр "Буфф" сможет возобновить свою деятельность только после исправления всех нарушений.

Ограничительные меры в Санкт-Петербурге действительны до 7 ноября текущего года. Кафе и рестораны работают только навынос, открытыми остаются аптеки и продовольственные магазины. Театры и музеи могут принимать посетителей только по предъявлению QR-кода.