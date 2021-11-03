В Москве выберут лучший объект реставрации

МОСКВА, 3 ноября./ТАСС/. Новое голосование началось на портале "Активный гражданин". В рамках конкурса "Московская реставрация" горожане выберут лучший отреставрированный объект культурного наследия, сообщается в среду на сайте мэра Москвы.

"Жители столицы выберут лучший отреставрированный объект культурного наследия. Голосование по этому вопросу началось в проекте "Активный гражданин". Респондентам предлагается выбрать один из пяти вариантов - это ГЭС-2, Малороссийское подворье, дом, в котором жили братья Третьяковы, павильон № 11 "Металлургия" (бывший Казахской ССР) на ВДНХ и доходный дом купца Быкова. Реставрацию этих объектов завершили в 2021 году",- говорится в сообщении.

Объект, набравший больше всего голосов, станет победителем в номинации "Лучший объект реставрации по версии "активных граждан" и получит специальный приз от проекта.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, за 10 лет лауреатами конкурса стали почти 400 специалистов, которые участвовали в реставрации 182 объектов культурного наследия столицы.

"Московская реставрация" - конкурс Правительства Москвы на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия.