Мероприятия гуманитариев УрФУ позволили вузу продвинуться в новую группу рейтинга THE

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. События Международного конвента Уральского гуманитарного института (УГИ) Уральского федерального университета (УрФУ) позволили вузу продвинуться из группы 301-400 в группу 251-300 в предметном рейтинге Times Higher Education (THE) 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УрФУ в среду.

"В продвижении гуманитарных наук УрФУ значительную роль сыграли крупные международные мероприятия, проводимые в рамках Международного конвента УГИ, молодежные научные школы, а также деятельность международных индексируемых журналов, издаваемых на базе Уральского гуманитарного института УрФУ", - приводят в вузе слова директора УГИ УрФУ Эльвиры Сыманюк.

Представленный рейтинг World University Rankings by subject: arts and humanities учитывает развитие университета в искусствоведении, лингвистике, истории, философии, археологии и архитектуре, индикаторы объединены в пять групп: преподавание, исследования, публикационная активность, интернационализация и инновации. В каждом из направлений рейтинга учеными вуза реализуются масштабные проекты. Например, историки и филологи при поддержке РНФ исследуют совместно с коллегами из Великобритании взаимодействия интеллектуалов и политической элиты в Британии и России в эпоху просвещения. В этом году отмечается шестидесятилетний юбилей топонимической экспедиции УрФУ, результаты работы которой используются лингвистами по всему миру.

"Позиция в рейтинге свидетельствует о высоком уровне исследований, которые проводятся учеными Уральского гуманитарного института УрФУ в коллаборации с зарубежными исследователями. Наиболее активно в этом направлении работают филологи, историки, философы, искусствоведы", - поделился ректор УрФУ Виктор Кокшаров.