Несколько баров-нарушителей выявили в ходе проверок на популярных улицах Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Рейды по проверке соблюдения требований антиковидного постановления правительства Санкт-Петербурга выявили несколько заведений общественного питания в центре города, нарушивших запрет принимать посетителей в нерабочие дни. Об этом сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"Не ограничили деятельность и продолжили принимать посетителей 11 организаций в сфере общественного питания и досуга. В число нарушителей попали бары на улице Рубинштейна, кафе на Московском проспекте, ресторан на улице Некрасова, бары на Владимирском проспекте и улице Жуковского, компьютерный клуб на Фермском шоссе. Дважды за минувшие дни нарушили законодательство два бара, расположенные на улицах Восстания и Жуковского. В отношении организаций-нарушителей составлены протоколы. На них будет наложен штраф - до трехсот тысяч рублей на юридическое лицо", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно постановлению, которое подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября запрещается деятельность предприятий общественного питания (за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых), должны быть закрыты непродовольственные магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, а также учреждения культуры - за исключением театров и музеев. Помещения торговых центров открыты, но в них могут работать только продовольственные магазины, аптеки и пункты вакцинации.

Представители городских комитетов по контролю за имуществом и по промышленной политике, инновациям и торговле при участии сотрудников полиции в ежедневном режиме проводят рейды по проверке работы магазинов, организаций общественного питания и сферы услуг. Участники рейдов проверяют наличие у сотрудников и посетителей средств индивидуальной защиты, использование дезинфицирующих средств, соблюдение стандартов санитарной безопасности, наличие QR-кода у организаций.

Дневные рейды в Московском, Кировском, Выборгском, Невском, Калининском и Красногвардейском районах выявили нарушения в 8 из 63 проверенных объектов. У нарушителей не было QR-кода по фактическому адресу деятельности, сотрудники не использовали средства индивидуальной защиты, в непродовольственных магазинах отсутствовали товары первой необходимости. Проверки соблюдения запрета на работу объектов общественного питания в вечернее и ночное время проводились в Центральном, Московском и Приморском районах. Всего с начала недели проверено более 70 организаций и, как отметили в пресс-службе, большинство из них выполняли требования.