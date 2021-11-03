В Оренбуржье беременных будут письменно информировать о необходимости прививки от COVID-19

ОРЕНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Оренбургской области обязало врачей информировать каждую беременную о необходимости сделать прививку от коронавирусной инфекции и получить с женщин письменное согласие или отказ от вакцинации. Об этом сообщила в среду вице-губернатор - министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram .

"Я вчера подписала распоряжение, мы обязали всех акушеров-гинекологов и всех акушерок фельдшерско-акушерских пунктов в течение недели оформить информированное согласие либо отказ (надеюсь, все-таки согласие) на вакцинацию против коронавирусной инфекции. То есть побеседовать с каждой беременной женщиной и заполнить документ, который каждая беременная женщина должна будет подписать в своей обменной карте, чтобы мы были уверены, что до каждой женщины мы донесли информацию, что необходимо привиться, чтобы защитить себя", - сказала она.

Савинова уточнила, что на первом этапе эта работа коснется беременных на сроке 21 неделя и более, так как именно на таких сроках разрешено проводить вакцинацию.

В Оренбургской области, согласно данным портала стопкоронавирус.рф на среду, выявлено 90 613 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 405 случаев за минувшие сутки. Выздоровели 77 241 человек, умерли 2 653 пациента. По данным Минздрава области, около 3 700 человек проходят лечение в ковид-госпиталях, 2 600 пациентов находятся на кислородной поддержке, 264 человека подключены к аппаратам ИВЛ, в том числе две беременные женщины. Всего в регионе от COVID-19 вакцинированы 760 375 человек.