Каникулы в Калужской области продлили на неделю из-за выросшей втрое заболеваемости детей

ТАСС, 3 ноября. Власти Калужской области приняли решение продлить школьные каникулы, которые должны были закончится 7 ноября, еще на неделю. Об этом в Telegram-канале в среду сообщил губернатор Владислав Шапша.

"Приняли решение о продлении школьных каникул еще на неделю. В эту волну заболеваемость среди детей и подростков выросла в три раза, у них чаще фиксируется тяжелое течение болезни. Двух недель каникул должно хватить для разрыва цепочек заражения", - написал глава региона.

По его словам, ситуация в регионе сложная. Для лечения пациентов с ковидом развернуто 2 580 коек, из них 13% сейчас свободны. За прошедшие сутки скорая медпомощь оказана по 1 183 вызовам.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Калужской области выявлено 53 513 заболевших коронавирусом, из них 185 - за последние сутки. Выздоровели 50 765 человек, 865 умерли. Привито более 342 тыс. человек (52,71% от плана). В регионе действует постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, под которое подпадает свыше 300 тыс. человек. Система QR-кодов для посещения учреждений культуры и спорта, кафе и ресторанов начнет действовать в регионе с 15 декабря.