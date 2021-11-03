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Пандемия COVID-19

На Ставрополье рассматривают возможность продления нерабочих дней

По словам губернатора Владимира Владимирова, власти будут опираться на цифры и факты, характеризующие динамику распространения коронавируса

ПЯТИГОРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья не исключают возможность продления нерабочих дней после 7 ноября. Решение будет принято в ближайшее время, сообщил в среду губернатор Владимир Владимиров.

"На повестке остается вопрос продления на Ставрополье нерабочих дней. Решение о том, принимать такую меру или нет, мы примем в ближайшее время", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, при этом власти будут опираться на цифры и факты, характеризующие динамику распространения коронавируса.

"Эпидобстановка остается непростой. Но уже чувствуется первый эффект от объявления нерабочих дней: постепенно снижается количество связанных с COVID-19 пневмоний и госпитализаций. Вместе с тем ситуация пока далека от стабилизации. Дополнительные профилактические меры объективно нужны", - добавил глава края.

За все время пандемии в крае зарегистрировано 99 139 случаев заражения. В общей сложности от коронавируса на Ставрополье вылечились 77 038 пациентов, умерли 4 130 человек.

Теги
Северный КавказСтавропольский крайПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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