В Хакасии рассматривают возможность возобновления движения общественного транспорта

ТАСС, 3 ноября. Власти Хакасии рассматривают возможность снятия ограничения на движение общественного транспорта в трех крупнейших городах региона - Абакане, Черногорске и Саяногорске. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов во время эфира в социальных сетях в среду.

С 28 октября по 7 ноября из-за распространения коронавирусной инфекции была приостановлена работа общественного транспорта в Абакане, Черногорске и Саяногорске. Смогут работать только такси, если водители имеют сертификат о вакцинации либо документ о перенесенном за последние полгода COVID-19.

"Общественный транспорт, с очень высокой вероятностью, после 7 ноября мы запустим", - сообщил глава региона. Также он отметил, что по другим действующим ограничениям сейчас рассматриваются предложения, как и смягчения их, так и продления. Решение по ограничениям будут обсуждаться на оперативном штабе 5 ноября.

С 28 по 7 ноября в республике закрыты заведения общепита, кроме организаций, работающих навынос, торговые организации, за исключением продаж товаров первой необходимости и аптек, закрыты организации сферы услуг, спортивные, развлекательные и культурные объекты. Для лиц старше 60 лет введена обязательная самоизоляция. Все граждане, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно, не должны покидать свои дома с 22:00 до 06:00, за исключением случаев покупки продуктов, следования за медицинской помощью или к одиноким родственникам, прогулок с детьми и выгула домашних животных (но не далее, чем 300 м от дома) и занятий спортом.

По данным федерального оперативного штаба, в республике выявлено 44,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 35,5 тыс. пациентов, умерли более 1,3 тыс. человек.