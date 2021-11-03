Врач объяснила высокую смертность из-за ковида в Москве поздними обращениями за медпомощью

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко объяснила высокую смертность среди пациентов с коронавирусом в Москве тем, что они довольно поздно обратились за медицинской помощью.

"Циркулирующий вирус достаточно агрессивный, и пациенты попадают в больницу уже с тяжелым поражением легких и нуждаются в кислородной поддержке. <…> Тут очень много составляющих (у причин высокой смертности от коронавируса - прим. ТАСС), и, безусловно, это очень позднее обращение в связи с тем, что люди не предполагают столь стремительного развития событий, который предполагает дельта-штамм. Тут, действительно, два-три дня, и поражение легких может достичь 70%, чего не было в прошлые волны", - сказала Лысенко в интервью телеканалу "Россия-24".

Она отметила, что есть пациенты, которые могут погибнуть в течение нескольких дней после начала заболевания, а есть те, кто находится в стационарах, и за которых врачи очень долго борются. "Статистика говорит о том, что мы упустили время создания коллективного иммунитета", - подчеркнула главврач.

По ее словам, в настоящий момент в Москве в структуре заболевших очень много молодых людей. Кроме того, есть и тяжело болеющие дети, среди них случаи смертельных исходов единичны, но они все равно есть. Среди пациентов, которые прошли полный курс вакцинации и ревакцинировались, тяжело заболевших нет.

"Классическая картина коронавируса маскируется под очень многие вирусные инфекции, тем более сейчас фиксируется подъем сезонной заболеваемости. Именно поэтому симптомы коронавируса путают с ОРВИ, а дельта-штамм маскируется под пищевые инфекции. <…> Если есть лихорадка, боль в горле, интенсивные боли в суставах, не сбивается температура в течение двух суток, то нужно обращаться к врачу", - добавила Лысенко.

Она подчеркнула, что врачи опасаются сочетания вирусов гриппа и коронавируса, так как они могут протекать крайне тяжело. Оба вируса носят респираторный характер, и как он отразится на человеке - сложно спрогнозировать, отметила врач.