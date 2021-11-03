На Кубани запрет на проведение массовых мероприятий продлили до 14 ноября

КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/. Систему QR-кодов для посещения предприятий общественного питания вводят на всей территории Краснодарского края с 6 по 14 ноября. Об этом в своем Telegram-канале написал в среду губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"С 6 по 14 ноября: посещение объектов общественного питания на всей территории края допускается только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала "Госуслуги" о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании", - отметил Кондратьев.

Система QR-кодов

Система QR-кодов на курортах Кубани будет распространяться в том числе и на вход в торгово-развлекательные центры.

"В городах-курортах посещение торговых развлекательных комплексов допускается только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала госуслуг о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, а также при наличии справки о медицинском отводе от вакцинации", - написал Кондратьев.

Он добавил, что система QR-кодов, которая действует для посещения предприятий общепита на курортах Кубани с 30 ноября, будет распространена на торговые и развлекательные центры. Кроме того, по 14 ноября продлевается запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий.

По данным оперативного штаба региона, за сутки в крае выявлены 286 случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии подтвердили 82 385 случаев заражения, 58 522 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, зафиксированы 7 508 летальных исходов.