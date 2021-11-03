Учащиеся старших классов в Курской области выйдут на очное обучение с 8 ноября

КУРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Учащиеся с 9 по 11 классы в Курской области перейдут на очное обучение с 8 ноября, сообщил в среду на заседании оперативного штаба губернатор региона Роман Старовойт.

"На следующей неделе выпускные классы - старшеклассников - допустить [к обучению в школах в очном формате]. Мы видим, <...> что некоторая стабилизация у школьников по росту числа заболевших, а у нас есть еще несколько дней, когда дети не будут общаться в школах", - сказал Старовойт, отметив, что на очное обучение выйдут учащиеся 9-11 классов.

По словам заместителя губернатора региона Александра Чуркина, доля персонала в школах, вакцинированного от коронавируса, в среднем достигла 80%. Как отметили в ходе заседания оперштаба, вузы и средние специальные учебные заведения в регионе продолжат обучение в дистанционном формате.

С начала пандемии в Курской области выявлено 67 257 случаев заражения коронавирусом, 1 635 пациентов умерли. Для ряда категорий граждан в регионе обязательную вакцинацию увеличили до 80%. В Курской области с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового присутствия людей. Прививку от ковида сделали 63% от общего числа жителей региона, достичь показателя коллективного иммунитета планируется к концу 2021 года.