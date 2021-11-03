На Ставрополье новую учебную четверть начнут в дистанционном режиме

ПЯТИГОРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Новая учебная четверть начнется для школьников Ставрополья в дистанционном режиме, так же как и в учреждениях среднего профобразования и высшего образования. При этом детские сады будут работать в обычном режиме, сообщил в среду губернатор Владимир Владимиров.

"Мы определились, что в школах новая учебная четверть начнется в дистанционном режиме. По крайней мере, на первую неделю - с 8 по 15 ноября. Дальше посмотрим", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, готовится соответствующий нормативный акт, в скором времени он будет опубликован, и решение вступит в силу.

"На дистанционке в этот период будут работать учреждения среднего профобразования и высшего образования. Вместе с тем, детсады продолжат действовать в обычном режиме", - добавил глава края.

За все время пандемии в крае зарегистрировано 99 139 случаев заражения. В общей сложности от коронавируса на Ставрополье вылечились 77 038 пациентов, умерли 4 130 человек.