Действующие ограничения по ковиду сохранили в Курской области до 9 ноября

КУРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Курской области, продлившие режим нерабочих дней до 12 ноября, приняли решение сохранить действующие коронавирусные ограничения, в том числе закрытие общепита, непродовольственных магазинов, как минимум до 9 ноября. Соответствующее решение на заседании оперштаба региона в среду огласил губернатор Роман Старовойт.

"Сейчас оставим все [коронавирусные ограничения] как есть", - сказал Старовойт, отметив, что власти региона обсудят возможное возобновление работы некоторых организаций на очередном заседании оперштаба 9 ноября.

Ранее на время нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября в Курской области приостановили действие льготных проездных, ограничили торговлю непродовольственными товарами, за исключением аптек, продуктовых, детских магазинов, зоомагазинов, в том числе на территории торговых центров. Жители региона старше 65 лет, не прошедшие вакцинацию от ковида, ушли на самоизоляцию. Для посещений закрыли все учреждения общественного питания, культуры, сферы услуг, здоровья, красоты. На заседании оперштаба 3 ноября власти региона продлили режим нерабочих дней до 12 ноября включительно.

С начала пандемии в Курской области выявлено 67 257 случаев заражения коронавирусом, 1 635 пациентов умерли. Для ряда категорий граждан в регионе обязательную вакцинацию увеличили до 80%. В Курской области с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового присутствия людей. Прививку от ковида сделали 63% от общего числа жителей региона, достичь показателя коллективного иммунитета планируется к концу 2021 года.