В Калмыкии в электронный формат с опережением на год перевели основные соцуслуги

ЭЛИСТА, 3 ноября. /ТАСС/. Большинство социально значимых государственных и муниципальных услуг, востребованных населением, переведено в Калмыкии в электронный формат с годовым опережением поставленных правительством РФ сроков, сообщил ТАСС в среду министр цифрового развития региона Алексей Этеев.

По поручению президента РФ Владимира Путина все массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги должны быть переведены в электронный формат к началу 2023 года.

"В Калмыкии за несколько месяцев в электронный вид были переведены 67 массовых социально значимых услуг, а также еще две услуги, не входящие в перечень массовых. Всего до конца текущего года в электронный формат мы переведем более 80 услуг, то есть практически на 100% выполним поставленные задачи. Теперь жители республики могут подавать заявления удаленно с помощью портала Госуслуги без посещения ведомств, что очень удобно и особенно важно в период пандемии", - сказал он.

В частности, в электронный вид перевели услуги, касающиеся строительства. Население имеет возможность оперативно получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, строительство объекта капитального строительства, градостроительного плана земельного участка, согласовать проведение переустройства или перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Большую поддержку в этом плане получили и многодетные и малообеспеченные семьи, которые могут теперь дистанционно воспользоваться услугами по установлению статуса, предоставлению соцвыплат детям для обеспечения школьной формой. Жители региона могут, не выходя из дома, оформить назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, оформить пособие на ребенка, выплату компенсации расходов по оплате жилого помещения, соцпособия на погребение, выплату компенсации части родительской платы за садик и получить другие услуги, уточнили в пресс-службе министерства.

Перевод услуг в электронный формат в Калмыкии реализуется в рамках регионального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика РФ". Работу проводит Министерство цифрового развития региона совместно с органами власти, оказывающими населению социально значимые услуги.