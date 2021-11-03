Коронавирус выявили у 467 беременных женщин в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Заражение коронавирусом подтверждено у 467 беременных женщин, проживающих в Волгоградской области, сообщили в среду в пресс-службе региональной администрации.

"Повышенную опасность инфекция представляет для беременных - сегодня в регионе ковид подтвержден у 467 будущих мам. При этом в Волгоградской области, как и по всей России, беременные женщины прививаются крайне неохотно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за последние две недели ежедневная заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области выросла на 17%, количество пациентов в стационарах - на 6%.

По данным Роспотребнадзора по Волгоградской области на 3 ноября, в регионе выявлены более 105 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 3 637 человек. В настоящее время план по вакцинации от COVID-19 в Волгоградской области выполнен более чем на 60% - первым компонентом привиты более миллиона местных жителей.