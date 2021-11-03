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Семь уголовных дел о подделке QR-кодов возбудили в Воронежской области

Детали расследования полиция не разглашает

ВОРОНЕЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили семь уголовных дел по фактам подделки QR-кодов в Воронежской области, сообщила ТАСС в среду представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

"На территории Воронежской области зарегистрировано семь уголовных дел, связанных с подделкой QR-кодов. Все они были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий либо личного контакта", - сообщила она. Как добавила представитель пресс-службы ведомства, детали расследования этих уголовных дел не разглашаются.

С 11 октября в регионе введен пропуск по QR-кодам в ряд учреждений, также введена обязательная вакцинация работников здравоохранения, образования, общественного питания, пассажирского транспорта и ряда других сфер.

Теги
РоссияВоронежская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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