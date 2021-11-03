Власти Курской области сообщили о нехватке кислорода для больниц

КУРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Ежесуточная нехватка кислорода в лечебных учреждениях Курской области, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, достигает 6,5 тонны, сообщил в среду на заседании оперштаба региона замгубернатора Андрей Белостоцкий.

"Есть нехватка кислорода, помогают нам и военные, и ГОК. Сейчас в среднем в сутки у нас нехватка кислорода идет примерно 6-6,5 тонн", - сказал Белостоцкий.

Как отметил замгубернатора, нехватку кислорода удается компенсировать за счет помощи со стороны Михайловского горно-обогатительного комбината и авиационного полка, дислоцированного в регионе. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, несмотря на помощь, в том числе со стороны Минпромторга РФ, ситуация с кислородом в лечебных учреждениях региона остается напряженной.

"Сегодня работаем с колес, запаса [кислорода] у нас нет", - добавил Старовойт.

С начала пандемии в Курской области выявлено 67 257 случаев заражения коронавирусом, 1 635 пациентов умерли. Для ряда категорий граждан в регионе обязательную вакцинацию увеличили до 80%. В Курской области с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового присутствия людей. Прививку от ковида сделали 63% от общего числа жителей региона, достичь показателя коллективного иммунитета планируется к концу 2021 года.