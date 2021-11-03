Число вакцинированных от COVID-19 в Калужской области превысило 400 тыс. человек

КАЛУГА, 3 ноября. /ТАСС/. Число граждан, вакцинированных от коронавируса в Калужской области, превысило 400 тыс. человек, что составляет 61,3% от плана. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства региона.

"Всего в регионе привито 400 769 человек (61,3 % от плана), полностью прошли вакцинацию 329 тыс. 064 человека (более 50%)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, лидерами по вакцинации являются Жуковский, Барятинский, Медынский районы, где план выполнен более чем на 90%, в числе аутсайдеров с показателем менее 49% Дзержинский и Кировский районы.

Как сообщалось, за минувшую неделю в регионе привилось от ковида более 45 тыс. человек, и эти темпы не снижаются. С 15 декабря в Калужской области попасть в кафе, рестораны, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, спортивные центры и бассейны можно будет только по QR-коду о прививке от коронавируса либо перенесенном в последние шесть месяцев ковиде.

Всего с начала пандемии в Калужской области выявлено 53 513 заболевших коронавирусом, из них 185 - за последние сутки. Выздоровели 50 765 человек, 865 умерли. В регионе действует постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, под которое подпадает свыше 300 тыс. человек.