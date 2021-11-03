Томские власти поручили главе ковидного госпиталя наладить оперативную помощь пациентам

Ранее в социальных сетях появилось видео, автор которого показывает кадры якобы из реанимационного отделения МСЧ № 2 в Томске и рассказывает, что в течение трех дней под видом врача приходил в госпиталь и снимал на камеру условия, в которых проходит лечение его бабушка. Он отметил антисанитарию и нехватку мест для пациентов - некоторые больные содержатся в коридорах вместо палат. Росздравназдор обнаружил в МСЧ № 2 нарушения федерального законодательства по части качества и доступности медицинской помощи.

"Сегодня важно обеспечить, прежде всего, качественную и оперативную помощь пациентам, нуждающимся в госпитализации. Случаи, когда пациенты находятся непродолжительное время в коридоре, подтверждаются, но они единичны и кратковременны. Главному врачу МСЧ № 2 дано поручение обеспечить оперативную маршрутизацию пациентов, при этом медицинскую помощь оказывать безотлагательно", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Левко после визита в медсанчасть.

Также Левко отметила, что помещения медицинского учреждения необходимо ремонтировать.

Департамент здравоохранения Томской области совместно с региональным управлением Роспотребнадзора также начали проверку. Ранее Левко назвала ситуацию в МСЧ №2 недопустимой. СК по факту изложенной в видеозаписи информации проводит проверку на предмет преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").