На Ставрополье 90 человек получат единовременную выплату жителям блокадного Ленинграда

ПЯТИГОРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Единовременную выплату жителям блокадного Ленинграда в размере 50 тыс. рублей получат более 90 человек на Ставрополье. Об этом в среду сообщили в пресс-службе отделения ПФР по краю.

"Единовременную выплату жителям блокадного Ленинграда получат более 90 человек на Ставрополье. Пенсионный фонд перечисляет выплату 50 тыс. рублей автоматически ветеранам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", согласно указу президента. Соответствующие средства без заявления будут выплачены в течение ноября вместе с пенсией и другими социальными пособиями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что практически всем ветеранам выплату предоставит пенсионный фонд России. Пенсионеры силовых ведомств и бывшие судьи получат выплату по линии своих пенсионных органов. В случае если пенсионеру установлены сразу две пенсии, единовременная выплата будет перечислена пенсионным фондом.

"Единовременная выплата ветеранам приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни - транспортной магистрали, которая в годы Великой Отечественной войны связывала блокадный Ленинград с остальной страной", - уточнили в пресс-службе.