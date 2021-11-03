Определены лауреаты премии "Импульс добра" за 2021 год

Как отметил в своем обращении к участникам церемонии премьер-министр Михаил Мишустин, "ваша деятельность пользуется огромным уважением в обществе, вдохновляет, дает импульс компаниям и предпринимателям запускать новые социальные стартапы".

Социальное предпринимательство - наше будущее

Учредителем премии является Фонд региональных социальных программ "Наше будущее". Эта некоммерческая организация была создана в 2007 году для развития социального предпринимательства, а в конечном итоге - для достижения позитивных изменений в обществе. Фонд входит в Глобальную сеть социальных инвесторов, а также в Азиатскую сеть венчурных филантропов, выдает беспроцентные займы.

Премия "Импульс добра" - ежегодное мероприятие, которое привлекает интерес к социальным проблемам общества, повышает уровень информированности о социальной ответственности бизнеса. Также Фонд проводит конкурс "Социальный предприниматель", помогает социальным предпринимателям с выходом в широкий ритейл в рамках проекта "Больше чем покупка" и рассказывает об актуальных новостях и историях успеха по теме на портале "Новый бизнес".

"Импульс добра" - для активных и ответственных

Первое награждение премией "Импульс добра" прошло в 2012 году, в этом году на соискание юбилейной, десятой по счету высокой награды поступило 209 заявок из 48 регионов России. Активнее всего были участники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Калининградской области.

Победителями в 2021 году стали:

Номинация "За личный вклад в развитие социального предпринимательства" собрала 39% от всех заявок. В числе лауреатов - Елена Мусаткина, руководитель многопрофильного учреждения "Медиала", которая награждена за работу по реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, в Астраханской области и Южном федеральном округе. Архитектор Артур Сарниц, член Общественного совета при Агентстве по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области, отмечен премией за проект по развитию Форта № 11 Дёнхофф. Также премию в этой номинации получил Дмитрий Иоффе, основатель собственных проектов в IT-сфере и экологии, включая волонтерский проект "Чистые игры". Это командные состязания, суть которых в очистке природных территорий от мусора и разделении отходов.