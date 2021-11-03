Определены лауреаты премии "Импульс добра" за 2021 год

Как отметил в своем обращении к участникам церемонии премьер-министр Михаил Мишустин, "ваша деятельность пользуется огромным уважением в обществе, вдохновляет, дает импульс компаниям и предпринимателям запускать новые социальные стартапы".
Социальное предпринимательство - наше будущее
Учредителем премии является Фонд региональных социальных программ "Наше будущее". Эта некоммерческая организация была создана в 2007 году для развития социального предпринимательства, а в конечном итоге - для достижения позитивных изменений в обществе. Фонд входит в Глобальную сеть социальных инвесторов, а также в Азиатскую сеть венчурных филантропов, выдает беспроцентные займы.
Премия "Импульс добра" - ежегодное мероприятие, которое привлекает интерес к социальным проблемам общества, повышает уровень информированности о социальной ответственности бизнеса. Также Фонд проводит конкурс "Социальный предприниматель", помогает социальным предпринимателям с выходом в широкий ритейл в рамках проекта "Больше чем покупка" и рассказывает об актуальных новостях и историях успеха по теме на портале "Новый бизнес".
"Импульс добра" - для активных и ответственных
Первое награждение премией "Импульс добра" прошло в 2012 году, в этом году на соискание юбилейной, десятой по счету высокой награды поступило 209 заявок из 48 регионов России. Активнее всего были участники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Калининградской области.
Победителями в 2021 году стали:
Номинация "За личный вклад в развитие социального предпринимательства" собрала 39% от всех заявок. В числе лауреатов - Елена Мусаткина, руководитель многопрофильного учреждения "Медиала", которая награждена за работу по реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, в Астраханской области и Южном федеральном округе. Архитектор Артур Сарниц, член Общественного совета при Агентстве по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области, отмечен премией за проект по развитию Форта № 11 Дёнхофф. Также премию в этой номинации получил Дмитрий Иоффе, основатель собственных проектов в IT-сфере и экологии, включая волонтерский проект "Чистые игры". Это командные состязания, суть которых в очистке природных территорий от мусора и разделении отходов.
В номинации "За системный подход к социальному предпринимательству" премия присуждена Марии Грековой, руководителю инклюзивных мастерских "Простые вещи". Они дают возможность людям с особенностями развития психики и интеллекта производить вещи для продажи, зарабатывать, быть независимыми.
В номинации "За лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства" - три победителя: ПАО "СИБУР Холдинг", ПАО "Северсталь" и АНО "Агентство городского развития". "СИБУР Холдинг" отмечен за реализацию программы "Формула хороших дел", а "Северсталь" и "Агентство городского развития" - за комплексную поддержку начинающих и действующих предпринимателей, а также за проекты, направленные на улучшение жизни населения моногородов.
В номинации "За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства" премия присуждена Московской области. Здесь малый и средний бизнес ежегодно получает в общей сложности 100 млн рублей.
Номинация "За лучшую российскую образовательную программу в сфере социального предпринимательства" отметила первую в России образовательную программу "Master in Management of Social Entrepreneurship / Мастер управления в социальном предпринимательстве „Социальные инновации и предпринимательство“". Она реализуется в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики".
Номинация "За лучшее освещение социального предпринимательства в информационном пространстве" в этом году пользовалась популярностью - на нее было подано 32 заявки из 18 регионов России. Лауреатов два: информационное телеграфное агентство России ТАСС (за 2020–2021 гг. оно опубликовало 70 материалов о социальном предпринимательстве) и журнал "Деловое обозрение", который с 2019 года выпустил 66 материалов по теме.
Премию "За лучший импакт-проект" получила Ольга Зубкова, президент Национальной ассоциации развития образования "Тетрадка дружбы". С 2015 года на ее базе работает инклюзивный лагерь для нормотипичных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
"За вклад в развитие рынка ответственного инвестирования в России" награду получил Российский союз промышленников и предпринимателей, который составляет индексы по устойчивому развитию (ESG-индексы).
Премию в номинации "За новаторскую программу развития социального предпринимательства" вручили Ямало-Ненецкому АО, где быстрыми темпами развивается социальное предпринимательство и создаются условия для привлечения негосударственных поставщиков к услугам социальной сферы.
Важно отметить, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции и сложными условиями в 2020 году премия не вручалась, средства были направлены на поддержку социальных предпринимателей, пострадавших от кризиса. В этом году призовой фонд составил 2 млн 480 тыс. рублей.
Социальное будущее
Сегодня правительство отмечает, что темпы роста социального предпринимательства в стране растут быстрее, чем это прогнозировалось. По словам заместителя министра экономического развития Татьяны Илюшниковой, которая в сентябре выступила на IV Форуме социальных инноваций регионов, в реестре социальных предприятий зарегистрировано около 6 тыс. компаний, в то время как ожидалось порядка 3,5 тыс.
В 2021 году Минэкономразвития в рамках нацпроекта поддержки малого и среднего предпринимательства запустило программу грантовой поддержки социальных предприятий в регионах. Из бюджета на эти цели выделено 1,2 млрд рублей. Предприниматели могут получить безвозмездный грант в размере до 500 тыс. рублей, для этого они должны быть признаны социальным предприятием.
Но, как отметила на церемонии директор Фонда "Наше будущее" Наталия Зверева, материальная поддержка бизнеса - важное, но не единственное условие роста социальных проектов: "Социальное предпринимательство основано на принципах социальной ответственности. Сегодня мы радуемся уровню развития социального предпринимательства в России - принят соответствующий закон, формируется реестр, совершенствуются меры поддержки. Уверена, что у социального предпринимательства в России большое будущее. Вместе мы сможем многое".