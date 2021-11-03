ЮНИСЕФ будет напрямую финансировать афганских учителей в обход "Талибана"

ТАСС, 3 ноября. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил о намерении создать систему прямого финансирования афганских учителей после того, как международное сообщество прекратило помощь временному афганскому правительству, сформированному радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя фонда.

"ЮНИСЕФ создает систему, которая позволит осуществлять прямые выплаты учителям, избегая того, чтобы средства проходили через фактические власти", - заявила руководитель отдела образования организации в Афганистане Жанетт Вогелаар. В рамках подготовки к осуществлению программы начнется регистрация всех учителей государственных школ. ЮНИСЕФ также призывает мировое сообщество финансово поддержать афганских преподавателей.

Как отмечает Reuters, система образования в Афганистане столкнулась с кризисом после прихода талибов к власти. Многие государства наложили запрет на любое финансирование временного правительства радикалов. Разрешено только оказание гуманитарной помощи. Ситуация в сфере образования вызывает опасения международного сообщества, поэтому ЮНИСЕФ и ряд других международных организаций активно работают над решением наиболее насущных проблем, в частности над тем, чтобы у девочек и женщин страны сохранялась возможность получать образование.